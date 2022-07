AZ lijkt Bosnische club te treffen in Europa, Cambuur begonnen aan bouw nieuw stadion

Officieel: Borussia Dortmund neemt Sébastien Haller voor tientallen miljoenen over van Ajax

Sébastien Haller (28) is volgend seizoen te bewonderen in het shirt van Borussia Dortmund. De Duitse club neemt de spits voor 31 miljoen euro (plus 3,5 miljoen aan bonussen) over van Ajax. Hij tekent een contract voor vier seizoenen bij de Bundesliga-club.

