AZ verslaat Jablonec en boekt eerste overwinning in Conference League

Video Piqué roept op tot eenheid bij Barcelona: ‘We moeten ons niet in twee kampen laten drijven’

24 september De Spaanse verdediger Gerard Piqué (34) heeft opgeroepen om de eenheid te bewaren bij FC Barcelona. De Catalaanse ploeg presteert na de interlandperiode teleurstellend en dus staat trainer Ronald Koeman onder grote druk. ,,We moeten ons niet in twee kampen uiteen laten drijven. We staan achter de voorzitter en we staan achter de trainer”, zei Piqué na het gelijkspel bij Cádiz (0-0). ,,We hebben niet in de hand wat er om ons heen gebeurt en daar moeten we ook niet over nadenken.”