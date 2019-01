Baas Paris Saint-Germain treedt toe tot bestuur UEFA

Net als vorig jaar Neymar tien weken uit roulatie met gebroken midden­voets­been­tje

12:50 Neymar (26) is de komende tien weken uit de roulatie met een gebroken middenvoetsbeentje in zijn rechtervoet. De Braziliaanse aanvaller liep die blessure vorige week woensdag op in de bekerwedstrijd tegen RC Strasbourg.