Babel en Lens winnen weer met Besiktas

Video Kluivert schittert met assist op Dzeko bij debuut voor AS Roma

20:29 Justin Kluivert heeft zijn visitekaartje in de Serie A direct afgegeven. De negentienjarige invaller gaf in de 90ste minuut een mooie assist bij de winnende goal van spits Edin Dzeko in de uitwedstrijd bij Torino: 0-1.