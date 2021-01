Bajesklant Kokorin wil bij Fiorentina alleen op het veld nog ‘bad boy’ zijn

Van Helder tot Miccoli: ook deze voetbal­lers moesten de bak in

10 januari Voormalig Heerenveen-speler Marco Pappa (32) moet vijf jaar de cel in omdat hij in zijn thuisland Guatemala zijn vriendin heeft mishandeld. Hij is lang niet de eerste profvoetballer die achter de tralies is beland. Een selectie van voetballers in de bajes.