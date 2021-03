Bale (31) ziet einde bij Wales naderen

Gareth Bale is bij Wales mogelijk aan zijn laatste kwalificatiecampagne bezig. Dat zei de aanvaller van Real Madrid, die tot het einde van het seizoen is verhuurd aan zijn ex-club Tottenham Hotspur.

Op het moment dat de eindronde van het WK eind 2022 in Qatar gespeeld wordt, zal aanvoerder Bale 33 jaar oud zijn. ,,Ik heb daar nog niet veel over nagedacht, over wat er zal gebeuren als deze campagne afgelopen is”, vertelde Bale in de aanloop naar de interland van dinsdag tegen Tsjechië. Wales verloor het eerste kwalificatieduel met 3-1 van België.

,,Je kan niet ontkennen dat we ouder worden en dat het mogelijk mijn laatste campagne is”, zei Bale. ,,Aan mijn instelling verandert dat niets. Ik zal er altijd 100 procent voor gaan. Komende zomer spelen we een belangrijk toernooi en daarna gaat de WK-kwalificatiecampagne gewoon door. Wat er dan zal gebeuren, moeten we afwachten.”

Wales is eerst actief op het EK voetbal dit voorjaar. Daarin is de ploeg ingedeeld in groep A met Turkije, Italië en Zwitserland.

