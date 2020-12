Balotelli doeltreffend bij debuut voor Monza

Balotelli ondertekende ruim drie weken geleden een contract tot het einde van het seizoen bij Monza. De wispelturige spits kwam vorig seizoen nog uit voor Brescia in de Serie A. Hij liet zich tijdens de coronapauze in april en mei niet zien bij de club. Toen hij in juni weer wilde gaan trainen werd hem de toegang ontzegd. Brescia had hem in de tussentijd ontslagen.