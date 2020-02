Barça dankzij twee goals Ansu Fati (17) langs Levante

Barcelona sloeg na een half uur hard toe. Binnen twee minuten kwam de Spaanse tiener Ansu Fati (17) twee keer tot scoren. Twee keer klopte hij doelman Aitor Fernández met een schot tussen de benen door. In beide gevallen was Lionel Messi de aangever. De Franse international Antoine Griezmann liet voor de rust namens de thuisclub legio kansen liggen.

Na de pauze was met name Messi een paar keer dicht bij een doelpunt. De Argentijnse aanvoerder was echter onfortuinlijk in de afronding. Ploeggenoot Frenkie de Jong werd tien minuten voor tijd gewisseld. Negen minuten eerder moest de schotloze Griezmann al naar de kant. In de extra tijd zorgde Rubén Rochina met een ferme uithaal voor de eindstand: 2-1.