Barça draait 481 miljoen euro verlies, maar ziet toekomst zonnig in: ‘Frenkie en Memphis nu de populairste namen’

Ferran Reverter, sinds maart de CEO van FC Barcelona, vertelde in een persconferentie uitgebreid over de slechte jaarcijfers van de club. ,,Zo transparant als we hier vandaag zijn, is zelden vertoond door een sportclub. Het bestuur beloofde in de campagne om de socio's uit te leggen wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Veel zaken waren lastig te achterhalen, omdat de leden van het vorige bestuur hun privémail gebruikten en alle communicatie na 90 dagen verdween. Vanaf maart zijn we hard bezig geweest om zoveel mogelijk gegevens en cijfers boven tafel te krijgen, al waren dat helaas vaak schokkende ontdekkingen", vertelde Reverter aan de Spaanse pers.



,,Barça heeft door de geschiedenis heen veel crises gehad, maar ze zijn daar altijd sterker uit gekomen. Dit bestuur heeft een plan en wil dat Barça de beste en grootste club ter wereld blijft. We moeten blijven bouwen op wat deze club zo bijzonder maakt: La Masia en de stijl van Barça, maar we moeten ook onze faciliteiten moderniseren. Espai Barça is cruciaal voor de toekomst van FC Barcelona. Ten slotte gaan we actief op zoek naar nieuwe inkomsten, die we zullen bereiken door ons te concentreren op onze fans over de hele wereld. We hebben meer dan 400 miljoen fans, daarin zijn we wereldwijd nummer 1. We moeten ze leren kennen en de manier waarop we met ze omgaan veranderen. Barça zal zijn huiswerk heel goed moeten doen. We hebben een groot deel gedaan door de salarissen drastisch te verlagen, maar we moeten hard blijven werken en als dat gebeurt, kunnen we in de toekomst weer grote spelers contracteren.”