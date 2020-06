Barça en De Jong schudden nervositeit van vreemd ‘debuut’ al na 64 seconden af

Door Edwin Winkels



De talloze terrasjes aan de boulevard van Palma de Mallorca zaten vol, veel gasten waren gehuld in het rode shirt van de plaatselijke voetbalclub. De biertjes en het late zaterdagavondeten stonden op de tafels. De temperatuur was om tien uur ’s avonds nog niet onder de 20 graden gezakt. De tv-schermen stonden aan. En daarop was te zien hoe de wedstrijd tussen Real Mallorca en FC Barcelona al na een minuut was beslist.

Precies 64 seconden had Barça nodig om de zenuwen van een vreemd ‘debuut’, de onwennigheid van een leeg stadion en de spanning van een intense kampioensrace met Real Madrid van zich af te schudden. Dik een minuut waarin Frenkie de Jong een bal leek te verliezen, die snel heroverde en aflegde naar Jordi Alba, die met een precieze voorzet de hanenkam van Arturo Vidal bereikte. De Chileen maakte een 1-0 die als bevrijdend voelde.

Quote Ik zal veel rouleren Quique Setién

Meer moeite in de eigen leegte leek de thuisclub te hebben: pas na 38 minuten voetbal beging Mallorca zijn eerste overtreding. Toen stond het al 0-2, door een overigens eveneens verwarde Braithwaite; de Deen vierde zijn eerste doelpunt voor Barça niet, dacht misschien dat dat in de strenge protocollen voor de hervatting van de Primera División verboden was.

Luis Suárez

Volledig scherm Frenkie de Jong wordt teruggefloten. © REUTERS In de tweede helft leek de wedstrijd meer op een vriendschappelijk potje zomeravondvoetbal, waarin een jonge fan het zelfs voor elkaar kreeg via een twee meter hoge muur het stadion in te klimmen, het veld op te rennen en foto’s te maken die hij later van de politie moest wissen. Barça maakte in totaal net iets meer overtredingen (5) dan doelpunten: tegen het einde verdubbelden Jordi Alba en, natuurlijk, Leo Messi de voorsprong. Het laatste doelpunt viel in blessuretijd, toen De Jong net de bank had opgezocht. Hij was de vijfde wissel, iets wat het speciale reglement voor het slot van de competitie toestaat.

,,Ik zal veel rouleren,” kondigde coach Quique Setién aan. ,,Sommige spelers zullen minder vervangen worden, maar met dit zware programma is het logisch zo veel mogelijk te wisselen.” Zo wacht dinsdag de thuiswedstrijd tegen Leganés en vrijdag alweer het late bezoek, ook om 10 uur ’s avonds, aan nummer drie Sevilla.

Setién wisselde gisteren voortijdig zijn volledige middenveld. De Jong begon aan de linkerkant, was er zeer actief en mocht een klein kwartier op de centrale plek van Busquets spelen nadat die was vervangen, net als eerder al, op rechts, Vidal. Die twee zijn mannen van in de dertig die vermoedelijk meer rust zullen krijgen dan de 23-jarige De Jong.

Volledig scherm Quique Setién instrueert zijn spelers. © AFP

Het andere positieve nieuws voor de Catalanen was de terugkeer van Luis Suárez. De Uruguayaan raakte in januari geblesseerd, in de laatste wedstrijd van de ontslagen coach Valverde, moest worden geopereerd en had onder Setién geen minuut kunnen spelen. Ook hij toonde zich in ruim een half uur op het veld gretig en fit. Setién hoeft nu alleen nog Dembéle te missen, die in nog geen drie seizoenen al negen blessures heeft opgelopen en de helft van alle mogelijke wedstrijden niet heeft kunnen spelen.

De bijna volledige en fitte selectie (Messi speelde de hele wedstrijd, na lichte spierklachten vorige week) geeft Barcelona vertrouwen in de strijd met Real Madrid, dat vanavond tegen Eibar het nu ontstane gat van vijf punten weer moet zien te dichten en de komende week steeds ná Barça zal aantreden. Volgens coach Zidane zal zijn ploeg elf finales spelen, met het doel ze alle elf te winnen, waardoor één misstap van Barça – ook een gelijkspel – genoeg zal zijn om na drie jaar weer eens de Spaanse titel te winnen.