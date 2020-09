‘Barça-fans stomverbaasd: Koeman heeft pareltje Riqui Puig niet nodig’

Sparta noemt FC Groningen-bod op Harroui ‘niet serieus’, Aston Villa haalt Traoré

12:38 Voetbalclubs zijn inmiddels volop bezig met het nieuwe seizoen. De transfercarrousel draait als nooit tevoren. Wie komt, wie gaat? In TransferTalk houden we alles bij in binnen- en buitenland, van ‘done deals’ tot de transfergeruchten.