Barça likt wonden na rampavond: ‘We zijn geknakt, we balen en we zijn boos’

FC Barcelona zal Lionel Messi vermoedelijk twee en hooguit vier wedstrijden vanwege een schorsing moeten missen; de eerste is donderdag een bekerwedstrijd tegen derdeklasser Cornellà, uit een voorstad van Barcelona. De Argentijn incasseerde bij een 3-2 achterstand tegen Athletic de Bilbao zijn eerste rode kaart in 753 wedstrijden voor Barça na een klap in het gezicht van tegenstander Villarrubia. ,,Hij sloeg een tegenstander met de arm met excessieve kracht terwijl de bal in het spel was, maar op te grote afstand om gespeeld te worden,” schreef scheidsrechter Gil Manzano in zijn rapport.

Quote De ploeg die als laatste scoort, gaat altijd met meer vertrouwen verlenging in Ronald Koeman Trainer Ronald Koeman verdedigde zijn sterspeler na afloop. ,,Ik begrijp de frustratie van Messi. Elke keer als een speler wilde dribbelen, werd-ie vastgehouden of neergehaald. Maar ik ga niet over scheidsrechters praten,” zei de Nederlander, die zijn ploeg verweet twee tegendoelpunten, de gelijkmakers, op de slechtst mogelijk momenten te hebben weggegeven.

,,Ik ben niet boos, denk dat de ploeg goed heeft gespeeld. Maar een paar momenten in de wedstrijd zijn beslissend geweest. Eerst maken ze gelijk op slag van rust, en daarna nog eens vlak voor het einde van de wedstrijd. Daar moet je beter verdedigen, harder zijn in het eigen strafschopgebied. De ploeg die als laatste scoort, gaat altijd met meer vertrouwen de verlenging in.”

En vertrouwen leek Barcelona juist op te bouwen, in de laatste weken, met een serie wedstrijden zonder nederlaag en het oprukken naar de derde plaats in de Primera División. Daarover maakt Koeman zich geen zorgen: ,,Dit betekent geen stap achteruit in onze weg vooruit.”

Maar Barça had juist zo’n ‘mindere’ prijs als de Supercup hard nodig om vertrouwen te tanken. ,,Geen geloof,’’ kopte vanochtend de sportkrant El Mundo Deportivo. ,,Jullie hadden hem,” was de voorpagina van Sport. In de kranten was kritiek op het spel van Barcelona, dat in de eerste helft nauwelijks in de buurt van het doel van een harder werkend en fanatieker Athletic de Bilbao kwam en pas na een half uur voor het eerst op doel schoot. Het tweede schot, van Griezmann, was gelijk raak.

,,We zijn geknakt, we balen en we zijn boos,” zei de Fransman, die in de tweede helft ook de 2-1 maakte. Hij was de enige speler die na afloop de media te woord stond en was ook kritisch: ,,We hebben bij de doelpunten niet goed verdedigd… We moeten beter overleggen, meer naar elkaar roepen.”

Het was invaller Villarrubia die bij een vrije trap in de 89ste minuut vrij kon inkoppen. Snel in de verlenging maakt Williams met een prachtige uithaal in het winnende doelpunt. Athletic de Bilbao vierde de titel uitbundig.

Volledig scherm FC Barelona treurt als Yeray na het laatste fluitsignaal uit zijn dak gaat. Links Frenkie de Jong. © REUTERS