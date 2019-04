Barça moet nog wachten op titel na zege Atlético

Stevens zet Schal­ke-vedette opnieuw terug naar beloften

17:29 Nog geen twee weken nadat hij door Huub Stevens in genade werd aangenomen, is Nabil Bentaleb opnieuw teruggezet naar de beloften van Schalke 04. De middenvelder (24) is volgens een kort bericht op de clubwebsite om disciplinaire redenen gestraft.