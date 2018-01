Barça na boeiend gevecht met Espanyol naar halve finale Copa

De doelpunten bij FC Barcelona, beide in het eerste halfuur, kwamen van Luis Suárez en Lionel Messi. De Derbi Barceloní was bij vlagen zeer onvriendelijk. Arbiter Antonio Mateu Lahoz moest alle zeilen bijzetten om de 22 spelers in het gareel te houden. Hij deelde liefst acht gele kaarten uit, keurig over beide partijen verdeeld.



Bij de Blaugrañes maakte Philippe Coutinho zijn debuut. De Braziliaan, deze winter overgenomen van Liverpool voor ongeveer 120 miljoen euro (exclusief bonussen), viel na een dik uur in voor aanvoerder Iniesta. Bij Barça stond Jasper Cillissen op doel.