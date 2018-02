Barça naar finale na goal Coutinho en wereldredding Cillessen

Barcelona - met Jasper Cillessen traditiegetrouw als bekerkeeper onder de lat - had het heenduel vorige week in eigen huis al met 1-0 gewonnen door een doelpunt van Luis Suárez. Door de nieuwe zege kwam een finaleplaats dus niet in gevaar, al kreeg de overwinning pas na rust gestalte.



Waar Suárez vorige week dus nog de doelpuntenmaker was, verzorgde hij nu de assist. Hij gaf de bal aan zijn in de rust ingevallen maatje Coutinho - beide aanvallers speelden in het verleden samen bij Liverpool - waarna de Braziliaan de openingstreffer binnenschoot. Na die goal had Barcelona overigens nog een penalty moeten krijgen, toen schoten van Lionel Messi en Jordi Alba vrijwel direct na elkaar tegen de hand van Valencia-verdedigers kwamen.



Ook had Cillessen nog een geweldige redding in huis op een kopbal van Carlos Soler, waardoor een eretreffer voor Valencia uitbleef. In de slotfase tekende Ivan Rakitic uit een counter voor de eindstand. In de finale treft Barcelona nu Sevilla, dat gisteren nog afrekende met Leganes.