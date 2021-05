‘Barça-spelers coronavrij richting clash met Atlético na veelbesproken barbecue’

Voordat de selectie van Ronald Koeman, van wie niet bekend is of hij ook aanwezig was op de barbecue, weer ging trainen zijn alle spelers negatief getest. Vandaag en morgen kan de Nederlandse coach dus gewoon over zijn gehele selectie beschikken op de trainingen in aanloop naar de cruciale wedstrijd van zaterdag tegen Atlético Madrid.



Met nog vier wedstrijden te gaan kan Barcelona zaterdag (16.15 uur) over koploper Atlético heen wippen op de ranglijst. Koeman zelf is dan overigens niet van de partij. Hoewel Barça in beroep ging tegen zijn schorsing kwam de Nederlandse coach vooralsnog niet onder zijn straf uit. Via de rechter probeert de club Koeman alsnog vrij te pleiten.



Zondag vindt dan ook nog de andere Spaanse topper plaats tussen Real Madrid en Sevilla.