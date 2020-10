Barça-voorzitter Bartomeu wacht motie van wantrouwen niet af en stapt op

Atlético Madrid moet Carrasco missen tegen Salzburg

26 oktober Yannick Carrasco speelt dinsdag niet mee in de Champions League-wedstrijd van zijn club Atlético Madrid tegen RB Salzburg. De Belgische aanvaller is geblesseerd aan een dijbeen. Carrasco liep die blessure zaterdag op in de ontmoeting met Real Betis (2-0).