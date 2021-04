Barça-voorzitter blijft Super League-plannen steunen: ‘Het is absoluut noodzakelijk’

Zondagnacht maakten twaalf clubs (waaronder Barcelona) bekend dat zij een Super League wilden gaan oprichten. Er kwam direct een storm van kritiek op die plannen, waarna dinsdag de zeepbel alweer uit elkaar leek te spatten. De zes Engelse clubs stapten uit het plan, terwijl inmiddels ook Atlético Madrid, Internazionale en AC Milan bekend hebben gemaakt dat zij er geen heil meer in zien. Negen van de twaalf oprichters zijn dus al afgehaakt.

Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez vindt het nog altijd een goed idee, dat geldt ook voor Juventus-preses Andrea Agnelli: die twee worden ook gezien als de grote roergangers. Vanuit Barcelona bleef het echter lange tijd stil. Tot nu, want voorzitter Laporta heeft tegenover TV3 een interview gegeven over het gehate idee. En wat blijkt? Hij ziet het (ondanks alle ophef en de ontmanteling die er inmiddels heeft plaatsgevonden) nog steeds zitten. ,,Het is absoluut noodzakelijk”, zo stelt hij.

‘Nog steeds op tafel’

En dus is de Super League wat hem betreft nog lang niet van de baan. ,,We zullen gaan praten met de UEFA. Het is nodig, maar uiteindelijk zullen de leden van Barcelona het laatste woord hebben. Het moet een attractieve competitie worden. Op sommige clubs is druk uitgeoefend (om eruit te stappen, red.) maar het voorstel ligt nog steeds op tafel.”

Eerder kreeg Laporta nog steun van UEFA-baas Aleksander Ceferin, die woest was op de Super League-plannen en de twaalf initiatiefnemers. ,,Ik ben door al die clubs teleurgesteld, maar door Barcelona nog het minst", stelde hij. ,,Laporta is pas net aangesteld. Ik heb twee of drie keer met hem gesproken, hij stond flink onder druk door de financiële situatie van de club.”