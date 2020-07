Barça wint simpel dankzij assists Messi en wereldgoals Griezmann en Suarez

Na twee teleurstellende remises op rij heeft Barcelona in La Liga weer eens gewonnen. De titelhouder was ruimschoots te sterk voor subtopper Villarreal: 1-4.

Daardoor bleef de achterstand op de standvastige koploper Real Madrid 4 punten. De lijstaanvoerder had eerder op zondag met 1-0 gewonnen bij Athletic Bilbao. Er zijn nog vier speelronden te gaan in de Spaanse competitie.

Voor Barcelona kwamen Pau Torres (eigen doel), Luis Suárez en Antoine Griezmann in Villarreal tot scoren in de eerste helft. Invaller Ansu Fati zorgde in de 86e minuut voor 1-4. De veelbesproken Lionel Messi bracht twee assists op zijn naam. Frenkie de Jong was opnieuw niet van de partij bij Barcelona. De oud-Ajacied ontbreekt al een paar weken door een kuitblessure.

Barcelona kende een onrustige aanloop naar het duel met Villarreal. Er doken nieuwe verhalen op dat de “ontevreden” Messi zijn huidige contract, dat medio 2021 afloopt, niet meer zou willen verlengen. Hij zou zelfs deze zomer al willen vertrekken uit Camp Nou.

Ook over Griezmann was in Barcelona de afgelopen dagen veel te doen. De peperdure aankoop (120 miljoen euro) moest afgelopen dinsdag tegen zijn vorige club Atlético Madrid (2-2) in de laatste minuut nog opdraven. Na die vernederende invalbeurt kreeg de Franse international tegen Villarreal wel weer een basisplaats.

Even zag het er naar uit dat Barcelona dankzij Griezmann snel op voorsprong kwam. Uit een voorzet van Jordi Alba leek hij de bal in te tikken, maar het was verdediger Torres die zijn eigen doelman passeerde, 0-1. In de veertiende minuut was het alweer gelijk. Gerard schoot raak, 1-1. Dankzij Suárez, die fraai scoorde op aangeven van Messi, nam Barça kort daarna opnieuw een voorsprong (1-2).

Op slag van rust zorgde Griezmann met een prachtige boogbal voor 1-3. In de tweede helft kwam de zege voor de bezoekers geen moment in gevaar. Fati, de vervanger van Griezmann, pikte in de slotfase nog een doelpuntje mee: 1-4.

