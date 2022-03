Barcelona, Bosz en Van Bronckhorst: ook in de Europa League genoeg Nederlanders in actie

Vanavond proberen vier Nederlandse clubs zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Conference League. Feyenoord, PSV, AZ en Vitesse maken alle vier nog kans op de eerste Europese prijs voor een Nederlandse ploeg sinds Feyenoord in 2002 de UEFA Cup won. Ook een treetje hoger, in de Europa League, is de Nederlandse inbreng niet gering.

18.45 uur: Galatasaray - FC Barcelona

Wat te denken bijvoorbeeld van FC Barcelona? De ploeg heeft met Memphis Depay, Frenkie de Jong en diens naamgenoot Luuk een flinke Nederlandse tint. De ploeg van Xavi moet het vanavond stellen zonder smaakmaker Ansu Fati, die nog altijd herstellende is van de dijbeenblessure die hij opliep in januari. Bij de Turken ontbreekt Arda Turan.

Barcelona legde de afgelopen weken uitstekend voetbal op de mat en een vroegtijdige Europese uitschakeling zou daarom extra zuur zijn. In de heksenketel die Nef Sadyumu in Istanbul kan zijn, hebben meerdere topploegen hun Waterloo echter al eens gevonden. Lukt het de Catalanen om de teleurstellende 0-0 thuis tegen Galatasaray in Turkije toch om te zetten in een kwartfinaleplaats?

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst dirigeert zijn ploeg verrassend langs Borussia Dortmund. © EPA

18.45 uur: Rode Ster Belgrado - Rangers FC

Bij Rangers FC mag het dan in de competitie niet naar wens verlopen (de Schotse nummer twee heeft drie punten minder dan aartsrivaal Celtic), maar in Europees verband gaat het de ploeg van Giovanni van Bronckhorst voor de wind. Nadat de Schotten verrassend Borussia Dortmund uitschakelden, verdedigt Rangers FC in Servië vanavond een comfortabele 3-0 voorsprong tegen de huidige nummer twee van de Servische competitie.

Rode Ster Belgrado is de underdog, maar Rangers FC zal waken voor onderschatting. De Serviërs hebben sinds oktober al niet meer verloren in de eigen competitie en zitten koploper Partizan, dat vanavond aantreedt tegen Feyenoord in de Conference League, op de hielen. Een kwartfinaleplaats in de Europa League is bijzonder voor de Servische hoofdstedelingen: de laatste keer dat Rode Ster wist door te dringen tot de kwartfinale van een Europees toernooi won de ploeg de Europacup één. In 1991 werd Olympique Marseille na strafschoppen verslagen.

Volledig scherm Marten de Roon (l) en Hans Hateboer (r) in actie namens Atalanta in de Champions League eerder dit seizoen. © AP

18.45 uur: Bayer Leverkusen - Atalanta

De Nederlanders in de Europa League komen met name vroeg op de avond in actie. Bij het Italiaanse Atalanta, dat in Duitsland een 3-2 voorsprong over de streep probeert te trekken, staan de Nederlanders Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners met enige regelmaat op het veld.

Bij Bayer Leverkusen is de hoop op de kwartfinales na de kleine nederlaag nog niet verloren gegaan. De Duitsers staan ondanks de nederlaag afgelopen weekend tegen 1. FC Köln nog altijd derde achter grootmachten Borussia Dortmund en Bayern München. Twee jaar geleden stond Bayer Leverkusen ook al in de kwartfinales van de Europa League. Inter was toen nipt te sterk.

Volledig scherm Peter Bosz won in Porto van de Portugese koploper. © AFP

21.00 uur: Olympique Lyon - FC Porto

Naast Giovanni van Bronckhorst probeert nog een Nederlandse coach zich bij de laatste acht van het tweede Europese toernooi te scharen. Peter Bosz verdedigt met Olympique Lyon een 1-0 voorsprong in eigen huis tegen Porto, dat momenteel fier aan de leiding gaat in de Portugese competitie.

Als de Fransen verder gaan, bewijst Bosz zijn vaderland ook een goede dienst. Zeker na de verrassende uitschakeling van Ajax tegen Benfica dinsdag is het voor de coëfficiëntenlijst belangrijk dat directe concurrent Portugal een tik te verwerken krijgt. Die dreun kan Bosz met Lyon uitdelen door de 0-1 uitzege in het eigen Parc Olympique Lyonnais een goed vervolg te geven.

Complete programma vanavond: Europa League:

18.45 uur: Bayer Leverkusen - Atalanta

18.45 uur: Rode Ster Belgrado - FC Rangers

18.45 uur: Galatasaray - FC Barcelona

18.45 uur: AS Monaco - S.C. Braga

21.00 uur: Eintracht Frankfurt - Real Betis

21.00 uur: Olympique Lyon - FC Porto

21.00 uur: West Ham United - Sevilla Conference League:

18.45 uur: AZ - FK Bodø/Glimt

18.45 uur: FC Basel - Olympique Marseille

18.45 uur: FC Kopenhagen - PSV

18.45 uur: Stade Rennais - Leicester City

21.00 uur: AS Roma - Vitesse

21.00 uur: Feyenoord - Partizan Belgrado

21.00 uur: KAA Gent - PAOK

21.00 uur: LASK Linz - Slavia Praag