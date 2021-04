Barcelona heeft titel in eigen hand na gelijkspel Real Madrid bij Getafe

SamenvattingenReal Madrid heeft een week na de zege in El Clásico twee dure punten laten liggen in de spannende titelrace in Spanje. De uitwedstrijd bij nummer vijftien Getafe eindigde zoals het begon: 0-0. Getafe gaat donderdagavond op bezoek bij FC Barcelona, dat de titel in eigen hand heeft ondanks een achterstand van vijf punten op koploper Atlético Madrid.

Real Madrid moest het vanavond opnieuw doen zonder veel belangrijke krachten en dat was duidelijk te zien. Getafe hanteerde de gebruikelijke tactiek van veel overtredingen en tijdrekken, met als resultaat een zwaarbevochten punt tegen de kampioen van vorig seizoen. Real Madrid miste tegen Getafe liefst acht spelers uit de A-selectie door blessures, schorsingen en positieve coronatesten. Vooral de verdediging was nogal verzwakt, zonder Sergio Ramos, Raphaël Varane, Dani Carvajal en Ferland Mendy. Ook Casemiro, Federico Valverde en Eden Hazard waren niet van de partij in Getafe, onder de rook van Madrid.



Zidane besloot bovendien middenvelder Toni Kroos en zijn topscorer Karim Benzema wat rust te gunnen na de geslaagde return woensdag in de Champions League bij Liverpool (0-0), waarmee Real Madrid zich plaatste voor de halve finale tegen Chelsea. Benzema kwam na ruim een uur nog wel het veld in. De Franse spits kon puntenverlies ook niet voorkomen.

Barcelona staat derde in La Liga, maar de ploeg van Ronald Koeman kwam dit weekend niet in actie in de competitie. Barcelona won zaterdagavond in Sevilla de Copa del Rey door Athletic Club met 4-0 te verslaan, mede dankzij een briljante Frenkie de Jong. De achterstand van Barça op Atlético bedraagt nu vijf punten, maar de bekerhouder moet nog een wedstrijd inhalen. Dat gebeurt donderdagavond (22.00 uur), als Getafe op bezoek komt in Camp Nou. Daar speelt Barcelona op zaterdag 8 mei (16.15 uur), in speelronde 35, ook nog tegen Atlético Madrid. Barcelona staat nu dus vijf punten achter op de koploper, maar heeft de titel in eigen hand.

Stand in La Liga:

1. Atlético Madrid 31 - 70 punten

2. Real Madrid 31 - 67 punten

3. FC Barcelona 30 - 65 punten

4. Sevilla FC 31 - 64 punten

Atlético Madrid wint ruim van Eibar

Atlético Madrid, de koploper in Spanje, deed zondagmiddag al uitstekende zaken in La Liga. De ploeg van Diego Simeone won in Wanda Metropolitano met 5-0 van Eibar. Nummer twintig Eibar (vier punten onder de streep) kwam voor Atlético Madrid op het juiste moment. De lijstaanvoerder uit Madrid pakte uit de laatste twee competitieduels slechts één punt en mede daardoor konden de achtervolgers Real Madrid en Barcelona dichterbij komen.



Eibar wist iets langer dan 40 minuten stand te houden in Madrid. In de slotfase van de eerste helft kwam de Argentijnse aanvaller Ángel Correa twee keer tot scoren. De Belgische vleugelaanvaller Yannick Carrasco en de Spaanse middenvelder Marcos Llorente (twee) voerden na de rust de score verder op. Bij Atlético ontbrak de geblesseerde clubtopscorer Luis Suárez.

Sevilla blijft in het spoor van grote drie

Sevilla doet nog altijd volop mee in de strijd om de titel in La Liga. Op bezoek bij Real Sociedad boekte de ploeg van trainer Julen Lopetegui een nipte overwinning: 1-2. Luuk de Jong viel in de blessuretijd in.

Real Sociedad opende al na vijf minuten de score nadat Carlos Fernandez de bal met links fraai in de bovenhoek had geschoten. Even later stelde Sevilla in een tijdsbestek van twee minuten orde op zaken. Eerst tikte Fernando Reges van dichtbij binnen (22e minuut), waarna Youssef En Nesyri zijn ploeg op voorsprong schoot (24e minuut).

De tweede helft werd er niet meer gescoord. Zo mengt nummer vier Sevilla zich steeds nadrukkelijker in de strijd om de landstitel in de Spaanse competitie. De achterstand op koploper Atlético Madrid is zes punten. Nummer drie FC Barcelona (65 punten) en nummer twee Real Madrid (66) moeten nog in actie komen deze speelronde.

Sevilla houdt druk op concurrentie in spannende Spaanse titelstrijd.

