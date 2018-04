Barcelona kan weer juichen na unieke winst op Valencia

Eerder deze week werd de club van trainer Ernesto Valverde pijnlijk uitgeschakeld in het miljoenenbal door in Rome een zeker lijkende plek in de halve finales van de Champions League te verspelen.



Vandaag is er echter weer enigszins reden tot lachen voor Barcelona. Door de winst op Valencia verdwijnt het bijna veertig jaar oude record van Real Sociedad uit de boeken. De Baskische club bleef tussen april 1979 en mei 1980 in 38 competitieduels op rij ongeslagen. Barcelona staat nu op 39 wedstrijden