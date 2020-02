Barcelona maakt met komst Braithwaite einde aan spitsensoap

De transferperiode is al lang en breed afgelopen, maar omdat Dembélé langer dan een half jaar uit de roulatie is met een hamstringblessure mocht Barcelona volgens de reglementen alsnog een speler aantrekken.



Sinds de bekendmaking van de blessure van Dembélé werd dan ook zo'n beetje elke spits in La Liga in verband gebracht met een overstap naar Camp Nou, maar veel ploegen weigerden buiten de transferperiode om een speler te laten gaan. Voor achttien miljoen euro is Leganés wel overstag gegaan.



Braithwaite, die dit La Liga-seizoen zes keer scoorde, speelde 39 interlands voor Denemarken en kost Barcelona dus achttien miljoen euro. De 28-jarige aanvaller tekent een contract tot medio 2024 bij Barça. Eerder speelde de Deense spits voor Esbjerg fB, Toulouse, Middlesbrough, Girondins Bordeaux en sinds 2019 voor Leganés.