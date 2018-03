Barcelona neemt Messi mee naar Sevilla

Messi sloeg vanwege hamstringklachten uit voorzorg de recente oefeninterlands van de nationale ploeg tegen Italië en Spanje over. ,,We zorgen goed voor 'Leo', zoals ze ook bij Argentinië hebben gedaan'', zei Valverde kort voor de training. ,,Hij had wat last en dat nemen we mee in onze overwegingen. Want als het leidt tot een spierscheuring, zijn we veel verder van huis.''



Messi miste dit seizoen pas één competitiewedstrijd van Barcelona. De Argentijn maakte 25 doelpunten in 28 duels. Barça koerst in La Liga af op de titel, maar eerst wacht zaterdagavond wel een op papier lastige opgave tegen Sevilla. Sergio Busquets en Lucas Digne doen vanwege blessures niet mee. Valverde hoopt dat Busquets woensdag wel inzetbaar is in de kwartfinale van de Champions League tegen AS Roma.