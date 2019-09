Barcelona rekent op unicum met omzet van meer dan een miljard

Welke legendari­sche CL-debutanten gingen Håland voor?

18 september Erling Braut Håland zal zijn Champions League-debuut van gisteravond niet snel vergeten. Het 19-jarige Noorse toptalent maakte in de met 6-2 gewonnen wedstrijd van Salzburg tegen KRC Genk een hattrick. Dat deed Braut Håland zelfs al in de eerste helft, waarmee de spits de eerste speler ooit is die dit doet in de groepsfase van een Europees toernooi. Een overzicht van andere sensationele debutanten in de Champions League: