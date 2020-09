Barcelona sluit oefenperiode af met magere zege

Voor Barça was het de derde overwinning op rij in de voorbereidingsperiode. Eerder werden Girona en Gimnàstic de Tarragona met 3-1 verslagen. Het duel met Elche vond plaats in het kader van de Joan Gamper Trophy.

Koeman wisselde na de rust diverse spelers, maar middenvelder Frenkie de Jong mocht het duel voltooien.



Miralem Pjanic (ex-Juventus) maakte als invaller zijn debuut bij Barcelona. Doordat de Bosnische middenvelder vorige maand besmet was geraakt met het coronavirus moest hij in zijn geboorteland in quarantaine voordat hij zich in Spanje bij zijn nieuwe ploeggenoten kon voegen.