Barcelona staat open voor terugkeer Lionel Messi: ‘Zijn verhaal bij deze club verdient een mooi einde’

,,We hebben contact gehad met het kamp van Leo Messi. Leo weet hoeveel we hem waarderen en ik zou graag zien dat hij terugkomt", zegt Rafa Yuste, de vice-voorzitter van FC Barcelona.

,,Messi houdt zeker van Barça en de stad Barcelona, dus we hopen de juiste voorwaarden te vinden om zijn verhaal hier voort te zetten. Het mooie verhaal van hem bij deze club verdient een mooi einde", vervolgde Yuste op een persbijeenkomst.

Barcelona-trainer Xavi, die met zijn ploeg liefst twaalf punten voorsprong heeft op Real Madrid, werd ook gevraagd naar een mogelijke terugkeer van Messi naar Barça: ,,Dit is niet het moment om over de terugkeer van Messi te praten. Ik praat veel met hem. Het is een onderwerp waar we mee bezig zijn. Hopelijk zien we hem weer bij Barcelona. Het is de club van zijn leven”, zegt Xavi, die 399 keer samenspeelde met Messi in het shirt van Barcelona.

Messi kwam in 2000 op zijn dertiende naar Barcelona, nadat hij daarvoor vijf jaar in de jeugdopleiding van Newell's Old Boys had gespeeld. Barcelona was bereid zijn behandeling met groeihormonen te betalen, waarna Messi via La Masia en de trainers Frank Rijkaard en Pep Guardiola langzaam maar zeker uitgroeide tot de beste speler ter wereld. Messi kwam uiteindelijk tot 672 doelpunten en 303 assists in 778 wedstrijden voor Barcelona, waarmee hij 34 prijzen won: tien landstitels, zeven keer de Copa del Rey en vier keer de Champions League.

Volledig scherm Lionel Messi afgelopen week naast zijn standbeeld in het hoofdkantoor van de Conmebol in Luque, Paraguay. © REUTERS

Salaris van 41 miljoen euro

Door de enorme financiële problemen bij Barcelona (een schuld van 1,3 miljard euro) slaagde Barcelona er in 2021 niet in om het contract van de Argentijn te verlengen binnen de regels van La Liga, waarop Messi een nieuw megacontract tekende bij Paris Saint-Germain. Bij de Franse topclub staat hij na twee seizoenen op 29 goals en 32 assists in 66 wedstrijden, maar na twee mislukte Champions League-campagnes lijken de Argentijn en de Franse topclub al op elkaar uitgekeken.

Messi verdient bij Paris Saint-Germain liefst 41 miljoen euro per jaar. Het contract van de Argentijnse wereldkampioen (102 goals in 174 interlands) in Parijs loopt aan het einde van dit seizoen af. Op 24 juni viert de linkspoot uit Rosario zijn 36ste verjaardag.

Messi begon twintig jaar geleden nog onderaan de ladder bij Barcelona, maar groeide langzaam uit tot de speler met het beste salaris ooit in de sport. De Argentijn ontving liefst 555.237.619 euro in zijn laatste vier seizoenen bij Barcelona, waarmee hij een grote rol speelde in de financiële neergang van de Spaanse grootmacht. Met een schuld van 1,3 miljard euro leek Barcelona de boel rustig weer op te moeten bouwen, maar voorzitter Joan Laporta koos voor de vlucht naar voren met een flink aantal aankopen en ingewikkelde constructies. Het resultaat mag er zijn met aan aanstaande landstitel in La Liga, al werd de ploeg van Xavi in de tussenronde van de Europa League wel geklopt door het Manchester United van Erik ten Hag.

De cijfers van La Liga

