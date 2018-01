Barcelona swingend naar laatste acht in Spaanse beker

Opgeleefde Clasie: Ik was een beetje vergeten. Logisch toch?

11 januari Jordy Clasie wijst naar Ivan Leko, de Kroaat die als trainer Club Brugge onder zijn hoede heeft genomen. De oefenmeester is pas 39 jaar, maar in België zijn ze al maanden diep onder de indruk van zijn werkwijze. Ook Clasie, die steeds meer speeltijd krijgt bij de onbedreigde koploper in België.