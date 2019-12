Barcelona-voorzitter Bartomeu wil Messi nooit kwijt

Real Madrid verruilt wit voor groen om klimaat

6 december Real Madrid speelt de thuiswedstrijden doorgaans altijd in volledig witte tenues, maar de Madrileense voetballers dragen zaterdag in Estadio Santiago Bernabéu tegen Espanyol groene kleding. De ‘Koninklijke’ steunt hiermee de actie ‘Castellana Verde’, die onderdeel is van de klimaattop COP25 die momenteel in Madrid aan de gang is.