Barcelona wil vervanger voor geblesseerde Dembélé halen

,,Als het mogelijk is, willen we een speler halen die veelzijdig is”, zei trainer Quique Setién een dag voor het competitieduel met zijn oude werkgever Real Betis. ,,Het is niet makkelijk, want de markt is dicht en we zullen dus eerst toestemming moeten krijgen van de Spaanse bond.” In de reglementen staat dat de geblesseerde speler die wordt vervangen zeker vijf maanden niet mag voetballen. Dembélé wordt komende week in Finland geopereerd en hoort dan hoe lang hij nodig heeft om te herstellen.