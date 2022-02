Barcelona wint ook overtuigend van Athletic Bilbao, Luuk de Jong en Memphis Depay scoren als invaller

VideoFC Barcelona heeft de vierde plek in La Liga weer in handen. De ploeg van Xavi wipte over Villarreal en Atlético Madrid heen na een fraaie 4-0 overwinning op Athletic Bilbao. Luuk de Jong en Memphis Depay scoorden in de slotfase op aangeven van Ousmane Dembélé, die met een goal en twee assists uitstekend inviel in Camp Nou.

Barcelona staat nu nog maar een punt achter nummer drie Real Betis, dat eerder op de zondag met 2-1 verloor in de stadsderby bij nummer twee Sevilla. Koploper Real Madrid is met vijftien punten voorsprong wel ver uit zicht voor Barça, maar plaatsing voor de Champions League lijkt met deze selectie en huidige vorm geen enkel probleem te moeten opleveren.



Barcelona heeft de smaak namelijk goed te pakken onder Xavi. Het spel wordt steeds beter en ook de resultaten zijn prima. Na de 1-4 overwinning bij Valencia vorige week zondag en 2-4 zege bij Napoli donderdagavond werd vanavond voor 70.000 toeschouwers in Camp Nou met 4-0 gewonnen van Athletic Bilbao. De Basken wonnen vorige maand nog met 3-2 in de achtste finales van de Copa del Rey en begin dit seizoen, toen nog met Ronald Koeman als coach, werd het 1-1 in Bilbao.



Pierre-Emerick Aubameyang maakte zondagavond in de 37ste minuut de 1-0 voor Barcelona. De Gabonese spits, die vorige maand gratis overkwam van Arsenal, scoorde uit de rebound nadat Gerard Piqué de lat had geraakt na een corner. Het was voor Aubameyang zijn vijfde goal in drie duels.

Volledig scherm Memphis Depay en Luuk de Jong wijzen naar Ousmane Dembélé, die fantastisch inviel. © AFP

Xavi koos er tegen Athletic Bilbao voor om Frenkie de Jong op de bank te laten beginnen, nadat hij donderdagavond nog vol lof was over de middenvelder uit Arkel na zijn uitstekende optreden in Napels. De Jong viel in de 67ste minuut in voor Gavi, terwijl Ousmane Dembélé onder een fluitconcert het veld betrad als vervanger van Ferran Torres. De meeste fans van Barcelona zijn klaar met de Fransman nu hij komende zomer transfervrij zal vertrekken uit Camp Nou, maar met opnieuw een goede invalbeurt zorgde hij wel voor een fantastisch laatste kwart van de wedstrijd.

Dembélé schoot in de 73ste minuut prachtig raak in de korte hoek met zijn linkerbeen. Daarna gaf hij vanaf de rechterflank ook nog de assists op Luuk de Jong en Memphis Depay, die in de slotfase allebei nog mochten invallen van Xavi. Memphis kwam in de 82ste minuut voor Adama Traoré, De Jong vijf minuten later voor Sergio Busquets. Het is voor het eerst in de historie van FC Barcelona dat drie invallers scoren in een competitieduel.



Memphis was vijf weken uit de roulatie geweest met een achillespeesblessure, nadat hij kort daarvoor al drie weken aan de kant stond met een hamstringblessure. Toch is hij met negen treffers (allen in La Liga) nog de clubtopscorer van Barcelona dit seizoen. Luuk de Jong kwam op zes goals voor Barça, waarvan vijf in de competitie.

Barcelona speelt volgende week zondag (16.15 uur) uit bij nummer dertien Elche en speelt vervolgens tegen Galatasaray in de achtste finales van de Europa League. De heenwedstrijd is op 10 maart in Camp Nou, de return een week later in Istanbul met tussendoor nog de thuiswedstrijd tegen Osasuna. Eind maart mogen de drie Nederlanders van Barcelona zich weer melden in Zeist, waar Oranje zich dan zal voorbereiden op de oefeninterlands tegen Denemarken (26 maart) en Duitsland (29) in de Johan Cruijff Arena.

Van Aanholt en Babel op dreef

Patrick van Aanholt en Ryan Babel hebben Galatasaray zondagavond in Istanbul voorbij Rizespor geloodst. Van Aanholt scoorde tweemaal, waaronder de 3-2 vlak voor tijd. Babel had in de 70ste minuut het evenwicht hersteld door een strafschop te benutten. Diep in blessuretijd bepaalde de Franse oudgediende Bafétimbi Gomis de eindstand op 4-2. Galatasaray staat in de Turkse Süper Lig teleurstellend twaalfde.

© AFP

© AFP

Ousmane Dembélé haalt met links uit voor de 2-0. © AFP

