Barcelona ziet Umtiti dag na hervatten van training wegvallen met kuitblessure

Licentie Moeskroen ontsnapt voor vijfde keer, maar de bond laat het er niet bij zitten

14:51 De Koninklijke Belgische Voetbalbond is het "principieel oneens" met de beslissing van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om Moeskroen een proflicentie voor het seizoen 2020-2021 toe te kennen. ,,We wachten op de motivering van het vonnis alvorens we verdere stappen overwegen", meldt de bond zaterdag.