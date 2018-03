Barcelona zonder Messi makkelijk langs Malaga

Lionel Messi was er vanwege 'persoonlijke redenen' niet bij. Het zou gaan om de geboorte van zijn derde kind.

De Argentijn is er woensdag weer bij als Barcelona in de Champions League Chelsea ontvangt. Het eerste duel tussen beide clubs in Londen eindigde onbeslist (1-1). Málaga speelde een uur met tien man na een rode kaart voor Samuel.