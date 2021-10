Bartomeu spreekt zich uit: over Koeman, het vertrek van Messi, grote schulden en de peperdure Griezmann

,,Ik heb er altijd alles aan gedaan om Lionel Messi te behouden, mijn erfenis is helemaal niet zo rampzalig en de Super League is nog steeds een interessant project.” Dat zegt Josep Maria Bartomeu, voormalig president van Barça, in een uitgebreid interview met Sport . Daarin verdedigt hij Ronald Koeman en zijn gevoerde beleid van de laatste jaren.

Volledig scherm Josep Maria Bartomeu, Ronald Koeman en Lionel Messi. © AFP/Getty

Bartomeu werd begin dit jaar als president opgevolgd door Joan Laporta in Camp Nou. Niet zelden gooide Laporta met modder naar zijn voorganger, waarna dezelfde modder in een noodvaart weer terugkwam naar de opvolger van Bartomeu. Dat FC Barcelona nu in een sportieve én financiële crisis zit, is volgens Laporta de schuld van Bartomeu terwijl de voormalige Barça-president die beschuldigingen al vaker verwierp. ,,Ik wil benadrukken dat mijn directie na het seizoen 2019-2020 96 miljoen euro winst boekte met een positieve nettowaarde van 35 miljoen euro. Zonder COVID was de winst zelfs 193 miljoen euro geweest. Wij hebben ook altijd kunnen voldoen aan het salarisplafond van La Liga en aan de regels van Financial Fair Play", zei Bartomeu eerder al eens.

Luister hieronder naar de AD Voetbalpodcast, waarin het ook gaat over de afkoopclausule van 1 miljard euro in het nieuwe contract van Pedri.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Die 193 miljoen euro winst staat in groot contrast met het verlies (481 miljoen euro) dat Barça dit jaar presenteerde. ,,Ligt de club in puin? Daar ben ik het niet mee eens. Onder het bewind van mijn voorganger Sandro Rosell en van mij hebben we FC Barcelona uitgebouwd tot de meest waardevolle voetbalindustrie ter wereld. Ik moet lachen als mensen zeggen dat er een rampzalige bedrijfsvoering is geweest. Wij hebben een goede basis gebouwd voor het huidige bestuur", vindt Bartomeu.

Quote Als voorzitter wilde ik dat Messi niet zou vertrekken en ik heb er ook alles aan gedaan om dat te voorkomen Josep Maria Bartomeu

Dat de schuld 1,35 miljard euro bedraagt? ,,Dat klopt, maar het gaat om de netto financiële schuld. Je moet kijken wat jij zelf aan andere partijen verschuldigd bent en dat verminderen met wat andere partijen jou verschuldigd zijn. Dan kom je op ongeveer 550 miljoen euro uit. Om die reden hebben banken geen problemen om Barça te financieren, want ze weten dat de problemen weer verdwijnen zodra de coronacrisis verdwijnt. De inkomsten zullen dan weer stijgen en de cijfers van voor de crisis zullen terugkeren. Maar dat zorgt er wel voor dat het huidige bestuur het niet makkelijk heeft.”

Lionel Messi

Als gevolg van de financiële malaise nam Barça dit jaar afscheid van onder anderen Lionel Messi en Antoine Griezmann. ,,Als voorzitter wilde ik dat Messi niet zou vertrekken en ik heb er ook alles aan gedaan om dat te voorkomen. Het lijkt me een slechte beslissing hem te laten gaan. Spelen zonder Leo betekent dat er veel dingen moeten veranderen. De aankoop van Griezmann (voor 120 miljoen euro, red.)? Als je zo'n speler haalt voor dat bedrag, betaalt dat zich in de loop der jaren vanzelf uit. We hebben toen de clausule die in zijn contract stond betaald en dat was een marktconforme prijs. Dus ik zie daar geen problemen in.”

Volledig scherm Antoine Griezmann en Josep Maria Bartomeu. © EPA

Bartomeu neemt het wel op voor Ronald Koeman, de huidige coach van Barça: ,,Hij is Messi kwijt en is op een heel moeilijk moment bij de club gekomen. Hij heeft de Copa del Rey gewonnen en in La Liga deed hij ook lang mee. De Champions League is een ander verhaal. Het kost tijd om een team op te bouwen zonder de beste speler ter wereld. Er zit veel talent in de ploeg", vindt Bartomeu, die stelt dat de sportieve erfenis die hij heeft achter laten dan ook allesbehalve rampzalig is.

,,Rampzalige erfenis? We hebben de afgelopen tien jaar 22 titels gewonnen, we hebben het beste vrouwenteam ter wereld en kijk eens naar alle Barça-talenten: Ansu Fati, Ronald Araújo, Riqui Puig, Óscar Mingueza, Pedri, Gavi, Nico González, Álex Collado: zij zijn óók onze erfenis.”

Super League

Tot slot legt Bartomeu uit waarom hij zo'n voorstander van de Super League was, net als Laporta overigens: ,,Laporta en ik hebben allebei het beste met FC Barcelona voor. Met de Super League konden de clubs hun inkomsten bijna verdubbelen. De Super League is een heel interessant project, maar de binnenlandse competities moeten ook gerespecteerd worden. De Super League en de nationale competities kunnen perfect naast elkaar bestaan. De clubs met de meeste inkomsten zijn nu eenmaal de sterkste clubs en we hebben weer een sterk Barça nodig.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: