Bas Dost ‘beetje moe’ na snelle goal bij debuut Frankfurt

Bas Dost heeft zich op schitterende wijze geherintroduceerd in de Bundesliga. De lange spits viel na rust in en zette al na elf minuten de gelijkmaker op het bord bij zijn debuut voor Eintracht Frankfurt in het thuisduel met Fortuna Düsseldorf (2-1).

De 1,96 meter lange Dost scoorde met het hoofd tegen Fortuna Düsseldorf na een voorzet van Gonçalo Paciência. De 25-jarige Portugees maakte in de 86ste minuut vervolgens zelf nog de winnende 2-1 voor Eintracht Frankfurt, dat na drie duels op een zevende plaats staat in de Bundesliga. ,,Eén van de eerste ballen die ik kreeg, leverde gelijk een goal op. Ik heb dat doelpunt uitgebreid gevierd. Eigenlijk was ik daarna al een beetje moe”, erkende Dost na de wedstrijd die zijn ploeg met 2-1 won. De Portugees Gonçalo Paciência maakte in de slotfase de winnende treffer.

De dertigjarige Dost kwam afgelopen week voor 7 miljoen euro over van Sporting Lissabon en keerde vandaag na exact 1100 dagen terug in de Duitse competitie. In augustus 2016 maakte hij de overstap van VfL Wolfsburg naar Sporting Lissabon, waar hij met 93 goals in 127 wedstrijden zeer succesvol was. Eerder scoorde hij 48 keer in 117 wedstrijden voor Wolfsburg.

Volledig scherm Bas Dost komt het veld in © BSR Agency

,,Over mijn spel ben ik niet zo tevreden, ik heb nog wat tijd nodig om weer te wennen aan de Bundesliga”, aldus Dost, die eerder voor VfL Wolfsburg speelde. ,,Ik moet veel trainen om terug op topniveau te komen. De Bundesliga is natuurlijk wat anders dan de Portugese competitie, alleen op de training al ligt de intensiteit een stuk hoger. Ik ben hier bij Frankfurt heel warm ontvangen, vanaf de eerste dag voel ik me hier thuis.”

Volledig scherm Dost maakt de 1-1 namens Frankfurt. © BSR Agency