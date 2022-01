Bas Dost bezorgt Alfred Schreuder droomstart bij Club Brugge

Dochter Dennis Rodman in Amerikaan­se voetbalse­lec­tie

Trinity Rodman, de 19-jarige dochter van de voormalige topbasketballer Dennis Rodman, is voor de eerste keer opgenomen in de Amerikaanse voetbalselectie. De talentvolle aanvalster van landskampioen Washington Spirit mag deelnemen aan het trainingskamp van de wereldkampioen later deze maand in Texas.

