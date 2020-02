Bas Dost ging na aanval door hel: ‘Maanden nodig gehad om te herstellen’

VideoBas Dost heeft doodsangsten uitgestaan toen hij in 2018 werd aangevallen door hooligans van zijn toenmalige club Sporting Lissabon. De 30-jarige spits van Eintracht Frankfurt ging door een hel. ,,Ik had thuis bewakers voor deur staan.’’

Door Wietse Dijkstra



Dost was het voornaamste slachtoffer van de aanval van de groep van zo’n 50 hooligans die op 15 mei 2018 het trainingscomplex in Alcochete bestormden. Hij werd met een scherp voorwerp, mogelijk een riem, tegen de vlakte geslagen.



,,Ik liep op de gang naar de kleedkamer en zag dat er mensen aankwamen’’, aldus Dost, die gisteren zijn verhaal deed voor de rechtbank. ,,We wisten dat er wat spanning was, maar ik dacht dat we gingen praten, net zoals dat in Nederland wel gebeurt. Ik voelde me op dat moment niet bedreigd, er waren er ook een paar die hun duim opstaken. Maar de vijfde of zesde begon te meppen. Er kwamen steeds meer mensen. Ze sloegen op de deur, ik was alleen met hen in de gang en was bang.’’

Volledig scherm 15-05-2018 PORTUGAL : Het gewonde hoofd van Dost. © Twitter Bruno Andrade

De hooligans, maar ook toenmalig clubpresident Bruno de Carvalho – hij zou het brein achter de aanval zijn geweest – staan in Lissabon terecht. De zaak sleept zich al maanden voort. Dost werd gisteren als één van de laatste getuigen gehoord in het omvangrijke proces. Dat deed hij via Skype vanuit zijn huis in Frankfurt.

Dost vertelde dat hij neer ging nadat hij op zijn hoofd was geraakt. Daarna werd hij door meerdere mensen geschopt. ,,Toen kwam João Rollin, de teammanger, hij pakte me op en nam me mee. Er was veel bloed. Ik weet nog dat ik zei, ‘Laat me niet alleen.’ Ik ging naar een kamer waar ze me hebben behandeld. Ze hebben mijn hoofdwond goed gehecht, maar ik heb nog steeds twee littekens.’’

Omdat zijn belagers gemaskerd en in het zwart gekleed waren, kon Dost ze niet identificeren. Op de vraag waarom hij bleef staan, antwoordde hij. ,,Ik ben Nederlander en wij lossen dingen op door te praten.‘’

Trauma

Niet alleen fysiek, vooral mentaal liet de laffe aanval zijn sporen na. Dost vreesde voor zijn leven en ging door een hel. Omdat zijn vriendin op dat moment hoogzwanger was en in Portugal wilde bevallen, was hem er echter veel aan gelegen om bij Sporting te blijven. Zonder hulp ging dat niet. Dost sprak met verschillende psychologen en vertrok voor een paar weken naar Oostenrijk om voor zichzelf te trainen en om met diverse mensen gesprekken te voeren. ,,Het was verschrikkelijk’’, zeg hij. ,,Ik had thuis bewakers voor deur staan.’’

Volledig scherm De politie arresteert één van de hooligans die betrokken zou zijn geweest bij de aanval op Alchochete. © EPA

Uiteindelijk lukte het Dost om de knop om te zetten. Ook het seizoen na de aanval speelde hij nog voor Sporting. Het werd een erg moeizaam jaar. Dost won de beide bekertoernooien met zijn club, maar van euforie was nauwelijks sprake. Dat hij afgelopen zomer terug kon keren naar de Bundesliga, was voor Dost een grote opluchting.

,,De nasmaak van de aanslag was en is nog steeds voelbaar’’, zegt hij. ,,Het was goed om het land te verlaten. Ik heb maanden nodig gehad om te herstellen.’’