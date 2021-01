Bas Dost scoort bij vierde club op rij bij zijn debuut

Dost werd in de rust vervangen door de Nigeriaanse spits David Okereke, die tot nu vier keer scoorde in dertien duels dit seizoen. Dost, die dezelfde cijfers had in zijn laatste halfjaar bij Eintracht Frankfurt, speelde op 19 december voor het laatst een kwartiertje en dus doet zijn nieuwe trainer Philippe Clement voorzichtig met hem.



De 31-jarige spits uit Deventer maakte vorige week voor 4 miljoen euro de overstap van Eintracht Frankfurt. Net als aanvoerder Ruud Vormer en vleugelaanvaller Noa Lang begon hij in de basis in de uitwedstrijd bij Sint-Truiden. Zijn Nederlandse teamgenoten waren er razendsnel bij om Dost te feliciteren met zijn razendsnelle goal voor zijn nieuwe club. De assist kwam van het negentienjarige talent Charles De Ketelaere, die afgelopen november al debuteerde in de nationale ploeg van België.



Club Brugge werd vorig seizoen in de niet afgeronde competitie uitgeroepen tot kampioen van België en gaat ook nu weer aan kop in de Jupiler Pro League. De ploeg van Clement komt op 42 punten na twintig wedstrijden als het vanavond wint bij Sint-Truiden. Racing Genk, de ploeg van trainer John van den Brom, staat nu tweede met 38 punten na twintig duels. Nummer vier OH Leuven won eerder op de avond met 1-0 van nummer vijf Anderlecht. Club Brugge speelt eind februari in de zestiende finales van de Europa League tegen Dinamo Kiev.