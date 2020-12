Bas Dost tekent in Brugge: ‘Ik ga hier vlammen als een gek’

Na een teleurstellend laatste half jaar in Frankfurt verwacht hij bij Club Brugge weer de goalgetter te worden die hij eerder in Portugal bij Sporting Lissabon was. Aan een gesprek met trainer Philippe Clement, met wie hij via FaceTime contact had, hield hij in elk geval een goed gevoel over. ,,De trainer heeft uitgelegd hoe hij mijn rol ziet. Daar kon ik me volledig in vinden. Ik moet zoveel mogelijk in de zestien komen, daar ben ik op mijn gevaarlijkst. Daar ligt mijn kracht.’’