Basacikoglu laat contract bij Kayserispor ontbinden: ‘Ben vals beschuldigd’

Tadic weigerde megabod uit China: ‘Ik voel me rijk van binnen’

13:24 Dusan Tadic kreeg afgelopen zomer een zeer lucratieve aanbieding om in China te gaan voetballen, maar legde die naast zich neer. Dalian Yifang wilde 42 miljoen euro betalen aan Tadic voor drie seizoenen. ,,Het was een 'crazy' bod, maar geld is niet alles. Geluk kan je niet kopen, ik voel me rijk van binnen", zegt de Servische aanvaller van Ajax in een interview met The Guardian.