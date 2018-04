Basaksehir dankzij Elia even aan kop

Eljero Elia maakte in de achttiende minuut het enige doelpunt voor Basaksehir. De 31-jarige Nederlandse aanvaller had zondag met een treffer ook al een belangrijk aandeel in de overwinning van zijn ploeg bij Akhisarspor (1-2). Twee weken terug, in de topper tegen Besiktas, was Elia ook al matchwinner (1-0). De oud-speler van Feyenoord werd vrijdag in de 85e minuut gewisseld.