Basisdebuut Frimpong bij Leverkusen

Succes­coach Bayern onthult: ‘Ik ben geïnspi­reerd door Nederland­se trainers’

17 februari Bayern München-trainer Hansi Flick won vorige week door de 1-0 zege op het Mexicaanse Tigres het WK voor clubs. Reden genoeg voor France Football om de succescoach, die dit jaar ook de ‘dubbel’ in eigen land (landstitel en beker), de Champions League, de Duitse en Europese Supercup won, te interviewen. In dit gesprek blijkt dat Flick door Nederlandse trainers is geïnspireerd.