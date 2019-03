Basisklant Pereiro trefzeker bij eenvoudige zege Uruguay

Noord-Ier­land start in dezelfde groep als Oranje met winst

21 maart In de groep van het Nederlands elftal is ook Noord-Ierland de EK-kwalificatie begonnen met een overwinning. De ploeg van bondscoach Michael O'Neill was op Windsor Park in Belfast met 2-0 te sterk voor Estland. De doelpunten vielen na rust en kwamen op naam van Niall McGinn en aanvoerder Steven Davis (strafschop).