Baskische bekerfinale in Spanje

Zo staan de Ajax-hel­den ervoor een jaar na het spektakel in Bernabéu

5 maart Vandaag een jaar geleden: Ajax knikkerde Real Madrid uit de Champions League door met 1-4 te winnen in de Spaanse hoofdstad. Een historische stunt, nadat de Madrilenen in Amsterdam met 1-2 wisten te winnen. Een jaar later bevindt Ajax zich in de hoek waar de klappen vallen. Geen Europees voetbal, geen beker en een titelstrijd waarin alles nog open ligt. Hoe staat het ervoor met de 11 spelers die vorig jaar in Bernabéu een heldenrol vertolkten?