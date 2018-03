Batshuayi helpt Dortmund opnieuw aan zege

Van Gaal geeft Bayern-coach Heynckes advies: stoppen

17:04 Mocht Jupp Heynckes nog twijfels hebben over uitstel van pensioen, dan kan Louis van Gaal hem het laatste zetje geven. ,,Het zou zeer verstandig zijn als Jupp deze zomer stopt. Ik kan me ook niet voorstellen dat hij nog doorgaat'', aldus de Nederlandse oud-bondscoach in Bild am Sonntag.