Bayern en Zirkzee boeken benauwde zege op Augsburg van Gouweleeuw

Met Joshua Zirkzee in de basis heeft FC Bayern München met 2-0 gewonnen van het FC Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw. Daardoor doet Bayern uitstekende zaken in strijd om de dertigste landstitel in de clubhistorie.

Door de zege behoudt Bayern München de koppositie in de Bundesliga. De Rekordmeister bezet na 25 wedstrijden de eerste plaats met 55 punten. Borussia Dortmund is met 51 punten de naaste achtervolger. Na een zwak begin is Bayern München opnieuw op weg richting de landstitel. De club uit Beieren is al elf wedstrijden ongeslagen in de competitie.

Voor de tweede week op rij kreeg Joshua Zirkzee een basisplaats van Bayern-coach Hansi Flick. Hij mocht zeventig minuten meedoen. Zirkzee kreeg geen enkele kans en werd vervangen door Leon Goretzka. De achttienjarige Schiedammer is de vervanger van de geblesseerde spits Robert Lewandowski. De Pool ontbreekt vanwege een scheenbeenblessure. Jeffrey Gouweleeuw had de taak om Zirkzee in bedwang te houden en slaagde daar zeker voor rust in. Bayern schoot in de eerste helft nul keer op doel.

Müller

Na rust begon de motor van Bayern pas echt te draaien. Het eerste schot tussen de palen leverde direct een treffer op. Na 53 minuten opende Thomas Müller de score op aangeven van Jerome Boateng. De Duitser werkte de bal fraai binnen en schreef zijn zesde treffer van het seizoen bij. In de slotfase hield Manuel Neuer zijn ploeg met enkele knappe reddingen op de been. Even moest zijn ploeg nog vrezen voor puntverlies, maar een doelpunt van Augsburg in de slotfase werd afgekeurd vanwege buitenspel. In blessuretijd maakte Zirkzee's vervanger Goretzka de bevrijdende 2-0.

De Bundesliga telt dit seizoen nog negen wedstrijden. In de laatste weken van het seizoen wordt Bayern München nog flink uitgedaagd. Er staan nog bezoeken aan nummer twee Borussia Dortmund en nummer vier Bayer Leverkusen op het programma. Ook ontvangt de nummer een nog Borussia Mönchengladbach in eigen huis.