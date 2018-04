Bayern in gesprek met Robben over nieuw contract

Ook met de 35-jarige Franck Ribéry, die in hetzelfde schuitje als Robben zit, wordt gesproken over verlenging van het contract. ,,We hebben met Arjen en Franck enkele gesprekken gevoerd'', zegt technisch directeur Hasan Salihamidzic.



,,We hebben het gisteren gehad over een aanbod tot de zomer van 2019 gesproken'', aldus Salihamidzic. ,,En daarover zullen de in de komende dagen uitsluitsel geven.''



Vandaag werd ook de nieuwe trainer van Bayern bekend. De Kroaat Niko Kovac neemt vanaf volgend seizoen het stokje over van Carlo Ancelotti.