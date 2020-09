Bayern laat niets heel van Schalke: wereldassist Lewandowski hoogtepunt bij monsterzege

Op 23 augustus zette Bayern München de kroon op het afgelopen seizoen. Paris Saint-Germain werd in de Champions League-finale met 0-1 verslagen en daarmee maakte de ploeg van coach Hansi Flick de treblewinst compleet nadat eerder ook de Bundesliga en de DFB-Pokal gewonnen werden. Vrijdagavond, nog geen maand later, wachtte alweer de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. En daarin liet Bayern wederom zien wie de grote titelfavoriet is voor het komende Bundesliga-seizoen.



Al binnen vier minuten had Serge Gnabry zijn eerste goal van het seizoen in het netje liggen. Hij verzorgde daarmee de snelste openingsgoal van het Bundesliga-seizoen in achttien jaar tijd. Het seizoen is begonnen, wilde de Duitser daar maar mee zeggen.



De goal van Gnabry was het startschot van een ongekende vernedering voor Schalke 04. Bij rust stond alweer een een 3-0 voorsprong op het scorebord tegen het armzalige Schalke. Leon Goretzka schoot na negentien minuten de 2-0 tegen de touwen, waarna Robert Lewandowski na een ruim half uur de 3-0 maakte vanaf de penaltystip. De Poolse spits maakte daarmee zijn 163ste Bundesliga-goal voor Bayern München en daarmee passeerde hij Karl-Heinz Rummenigge op de all-time ranglijst. Alleen Gerd Müller maakte nog meer goals dan Lewandowski.