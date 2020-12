Bayern lijdt wéér puntenverlies, koppositie gloort voor Bosz’ Leverkusen

Eerder op zaterdag was RB Leipzig met 2-0 te sterk voor Werder Bremen. Bayern München en Leipzig hebben na elf duels allebei 24 punten. Bayer Leverkusen, waar de Nederlander Peter Bosz trainer is, kan zondag bij winst op Hoffenheim op 25 punten komen en de eerste plaats overnemen.



1. FC Union Berlin kwam al snel op voorsprong. Middenvelder Grischa Prömel kopte de bal in de 4e minuut vanuit een hoekschop in het doel. De gelijkmaker kwam halverwege de tweede helft op naam van Robert Lewandowski. De Poolse spits staat dit seizoen in de competitie op dertien doelpunten.