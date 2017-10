Bayern met Robben door zege naast Dortmund aan kop

Valencia blijft in spoor van Barça

20:39 Valencia blijft in de Spaanse competitie in het spoor van FC Barcelona. De nummer twee van La Liga won vanavond in het eigen Mestalla met 4-0 van Sevilla en verkleinde de achterstand op Barcelona daardoor tot één punt. De koploper speelt later vandaag tegen Málaga en kan de marge van vier punten dan weer herstellen.